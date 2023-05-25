"Газпром" подает газ для Европы через Украину в объеме 40,3 млн куб. м через "Суджу"

Газ впервые с июня 2021 года торгуется около $310 за 1 тыс. куб. м

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Темпы закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы в мае остаются низкими - на 32% ниже прошлогодних и одними из наименьших за последние годы. При этом заполненность хранилищ составляет около 66,5% - второй максимальный показатель для этого времени. Суммарные поступления сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС находятся на историческом максимуме, а газ впервые с июня 2021 года торгуется около $310 за 1 тыс. куб. м. "Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 40,3 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 40,3 млн куб. м на 25 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома". В среду, 24 мая, объем прокачки составил 41,3 млн куб. м.

Ранее на сайте "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщалось, что заявки на транзит российского газа в Европу через Украину 25 мая составляют 41,3 млн куб. м через газораспределительную станцию "Суджа" в Курской области. Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на "Северном потоке".

Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда ОГТСУ сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию "Сохрановка" из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме. На предложение ОГТСУ перенести все объемы транзита на другую точку входа в "Газпроме" отметили, что это технологически невозможно сделать в связи с потоковой схемой РФ.

Ситуация на газовом рынке Европы

Отбор газа из ПХГ стран ЕС 23 мая, согласно данным Gas Infrastructure Europe, составил 34 млн куб. м. В то же время закачка равнялась 318 млн куб. м.

Сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 6 апреля. Пройти отопительный сезон Европе во многом помогла теплая зима. Однако гарантий того, что природа сделает такой подарок и в предстоящем отопительном периоде, нет, отмечают в "Газпроме". Восполнение Европой запасов газа в ПХГ до уровня прошлого года может стать нетривиальной задачей из-за политически мотивированного отказа от российского трубопроводного газа и повышенной конкуренции за СПГ, считают в российском холдинге.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 66,48% (на 18,31 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 72,65 млрд куб. м газа.

Текущая неделя в Европе прогнозируется существенно теплее предыдущей. Температура воздуха почти во всех странах ЕС ожидается на уровне климатической нормы. Средняя доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в мае составляет около 15%.

Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в апреле достигли абсолютного максимума за всю историю наблюдений - 12,07 млрд куб. м. Рекордные потоки СПГ в Европе сохраняются и в мае. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 63% от максимума. При этом средняя цена закупки газа в мае в Европе упала до $379 за 1 тыс. куб. м.