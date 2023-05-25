Глава МЭА: инвестиции в солнечную энергетику впервые превысят расходы на добычу нефти

По словам Фатиха Бироля, в 2023 году они достигнут $1 млрд в день

ЛОНДОН, 25 мая. /ТАСС/. Инвестиции в солнечную энергетику в 2023 году впервые превысят расходы на добычу нефти и достигнут $1 млрд в день. Об этом сообщила в четверг газета Financial Times со ссылкой на главу Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля.

Речь идет о "кардинальной перемене", которая приведет к созданию "новой глобальной экономики, основанной на чистой энергетике", приводит слова главы МЭА газета. "Если инвестиции в возобновляемые источники энергии продолжат расти таким же темпами, как в последние несколько лет <...>, то скоро мы увидим рождение совершенно новой энергетической системы", - добавил Бироль.

По оценкам МЭА, ежегодные инвестиции в зеленую энергетику в 2023 году достигнут $1,7 трлн, что на 24% больше по сравнению с 2021 годом. В то же время расходы на нефтегазовую отрасль составят $1 трлн, что на 15% выше, чем два года назад.