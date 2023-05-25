ГДР Noventiq с обращением на Мосбирже могут обменять на акции Softline

В случае принятия соответствующего решения, параметры обмена могут объявить во второй половине года

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Основной акционер Softline "Аталайя" рассматривает возможность предложить обмен глобальных депозитарных расписок Noventiq, которые обращаются на Московской бирже, на акции "Софтлайна". Об этом говорится в сообщении компании.

"ООО "Аталайя", основной акционер АО "Софтлайн", рассматривает возможность предложить обмен глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании Noventiq Holdings PLC, которые обращаются на Московской бирже, на акции АО "Софтлайн" с целью сохранения и поддержания прав и интересов инвесторов", - сообщили в пресс-службе.

Параметры возможного обмена находятся в разработке, отмечается в сообщении компании. В базовом сценарии в обмен на одну расписку Noventiq инвестору может быть предоставлена одна или более акций "Софтлайна" в зависимости от различных условий. Этот вопрос планируется вынести на одобрение инвестиционного комитета фонда, который напрямую владеет 100% долей в ООО "Аталайя". О параметрах обмена, в случае принятия решения, может быть объявлено во второй половине 2023 года, уточнили в пресс-службе.

В октябре 2021 года Softline Holding PLC провела первичное размещение ГДР на свои акции на Лондонской фондовой бирже, параллельно начались торги ГДР Softline Holding PLC на Московской бирже. В июле 2022 года Softline объявил о намерении разделить бизнес и создать двух игроков с фокусом на международных и на российском рынках. В результате разделения российский бизнес с холдинговой компанией АО "Софтлайн", принадлежащий ООО "Аталайя", стал не зависимым от международного периметра. Международная часть бизнеса бывшего Softline Holding PLC ведет деятельность за пределами России под новым брендом Noventiq.

"ГДР холдинговой компании группы Noventiq Holdings PLC торгуются на Московской и Лондонской биржах, однако 4 мая 2023 года компания Noventiq Holdings PLC объявила о своих намерениях в отношении листинга на Nasdaq, а также о прекращении листинга расписок компании на Лондонской бирже, следствием которого станет делистинг ГДР с Московской биржи", - пояснили в компании.