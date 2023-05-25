Российский рынок акций открылся небольшим ростом ведущих индексов

Индекс Мосбиржи рос до 2 662,85 пункта, индекс РТС - до 1 047,03 пункта

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся небольшим ростом основных индексов, свидетельствуют данные Мосбиржи.

На открытии торгов индекс Мосбиржи рос на 0,3% - до 2 662,85 пункта, индекс РТС - на 0,3%, до 1 047,03 пункта.

По данным биржи на 10:22 мск, индекс Мосбиржи демонстрировал слабую положительную динамику, прибавляя 0,05% и достигая 2 656,28 пункта, индекс РТС находился на отметке 1 045,55 пункта (+0,15%).

В то же время курс доллара на валютных торгах Мосбиржи снижался на 0,14% - до 80,04 рубля, евро - на 0,52%, до 85,92 рубля, юань терял 0,34%, достигая 11,287 рубля.