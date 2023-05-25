Guess выкупил долю в своем российском подразделении у местного партнера

На конец года Guess имел в России 45 магазинов и один магазин без регистрации обособленного подразделения

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Американская розничная компания Guess, владеющая одноименным брендом модной одежды, выкупила долю в 30% в своем российском юрлице у бизнесмена Вячеслава Шикулова, следует из данных ЕГРЮЛ.

Сделку провела компания Guess Europe SAGL, эта доля с 22 мая принадлежит ей. Оставшиеся 70% в ООО "Гесс? Сиайэс" принадлежали Guess Europe B.V.

Шикулов, согласно отчету российского Guess за 2022 год, по состоянию на конец года являлся бенефициарным владельцем компании, в прошлом году он также был председателем совета директоров общества, он же являлся и соучредителем с долей 30% (226,1 млн рублей).

На конец года Guess имел в России 45 магазинов и один магазин без регистрации обособленного подразделения, а на конец 2021 года - 49, следует из отчета. Численность сотрудников в России в 2022 году - 468 человек, в 2021 году - 365 человек.

Как сообщал ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на отчет Guess, в конце 2015 года Шикулов и Guess заключили пут-опцион (российский Guess также зарегистрирован в конце того года), который предполагал право партнера на реализацию доли в 30% в бизнесе и обязанность компании выкупить эту долю до конца 2025 года.

В ноябре 2022 года опцион был исполнен, далее компания обратилась за разрешением на сделку в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, которое в дальнейшем санкционировало сделку.