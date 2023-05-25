В КНР заявили, что после визита Мишустина повысят качество сотрудничества с РФ в экономике

Как отметила официальный представитель Министерства коммерции Китая Шу Цзюэтин, Пекин заинтересован в усилении взаимодействия с Москвой в сфере торговли услугами, в продвижении совместных экологических проектов, в области цифровизации

ПЕКИН, 25 мая. /ТАСС/. Китайские власти по итогам визита председателя российского правительства Михаила Мишустина в КНР намерены активно повышать качество и наращивать масштабы торгово-экономического сотрудничества с Россией. Об этом заявила в четверг официальный представитель Министерства коммерции Китая Шу Цзюэтин.

"На следующем этапе наше министерство и другие компетентные ведомства совместно с российской стороной будут реализовывать важные договоренности, достигнутые между руководством Китая и РФ, - сообщила она на брифинге, комментируя визит Мишустина в Китай. - Совместными усилиями мы примем активные меры <…> для оптимизации структуры и создания более благоприятных условий в [двусторонней] торговле, будем содействовать как повышению качества, так и увеличению масштабов китайско-российского торгово-экономического сотрудничества".

По словам официального представителя, Пекин намерен укреплять контакты с Москвой по традиционному направлению двустороннего сотрудничества, связанному с поставками сырьевых товаров. Кроме того, как она уточнила, Китай заинтересован в усилении взаимодействия с РФ в сфере торговли услугами, в продвижении совместных экологических проектов, в области цифровизации.

Шу Цзюэтин отметила, что КНР будет укреплять контакты с Россией в сфере туризма, в области медицины, а также спорта.

Мишустин посетил Китай 23-24 мая. Сначала он прибыл в Шанхай, где принял участие в китайско-российском бизнес-форуме. В Пекине председатель правительства РФ встретился с премьером Госсовета Ли Цяном и председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе визита были подписаны двусторонние документы, в том числе меморандум о расширении торгового сотрудничества.