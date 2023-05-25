"Т Плюс" может выплатить дивиденды за 2022 год в размере 13,5 копейки на акцию

Совет директоров компании рекомендовал акционерам принять такое решение

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Совет директоров "Т Плюс" рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов за 2022 год в размере 13,49 копейки на акцию, говорится в сообщении компании.

Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано определить - 14 июля 2023 года.

Ранее генеральный директор компании Александр Вилесов сообщил, что "Т Плюс" может направить на выплату финальных дивидендов по итогам 2022 года 6 млрд рублей. За первое полугодие 2022 года акционеры компании одобрили выплату дивидендов из расчета 8,99 копейки на акцию.

Основные направления деятельности "Т Плюс" - генерация, энерготрейдинг, ретейл, энергосервис. Компания обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Ее клиентами являются более 14 млн физических лиц и свыше 160 тыс. юридических лиц.

Под управлением группы находятся 60 электростанций, более 400 котельных и свыше 18 тыс. км тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 15,5 ГВт, тепловая мощность - 55 тыс. Гкал/ч.