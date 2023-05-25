Отказ от российской нефти снизил показатели прибыли единственного в Балтии НПЗ

В первом квартале предприятие заработало $92,1 млн чистой прибыли, что на 24% меньше аналогичного показателя годом ранее

ВИЛЬНЮС, 25 мая. /ТАСС/. Единственный в странах Балтии нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), расположенный в городе Мажейкяй и управляемый концерном Orlen, снизил показатели после отказа год назад от переработки российской нефти. Об этом предприятие сообщило в четверг на своем сайте.

"Наибольшее влияние на финансовые показатели имели изменение структуры перерабатываемого сырья с отказом от российской нефти, снижение объемов переработки и уменьшение цены нефтепродуктов на мировом рынке", - говорится в сообщении.

В первом квартале предприятие заработало $92,1 млн (€85,4 млн) чистой прибыли, что на 24% меньше аналогичного показателя годом ранее. Доходы НПЗ составили $1,59 млрд (€1,47 млрд) и были меньше на 13%.

В первой четверти года завод работал на уровне 85% своей мощности и переработал 2,1 млн тонн нефти.

Технологический цикл предприятия, запущенного в 1980 году, был рассчитан на переработку нефти тех фракций, которые добывались в СССР. С 2014 года руководство Orlen приступило к диверсификации поставок сырья, однако в 2021 году поставки из России все еще обеспечивали 57% поступившей на переработку нефти. Польский концерн заявил, что после окончания действующих контрактов больше в РФ нефть закупаться не будет. Переработка российской нефти на литовском НПЗ была прекращена в конце апреля 2022 года.