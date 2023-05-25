AP: более 500 компаний покинули российский рынок с начала СВО

По данным агентства, еще 151 компания находится в процессе сворачивания деятельности в России

НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. /ТАСС/. Более 500 иностранных компаний прекратили деятельность в России после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в четверг сообщило агентство Associated Press со ссылкой на базу данных Йельского университета.

По этой информации, еще 151 компания в настоящее время находится в процессе сворачивания деятельности в РФ. Еще 175 компаний пытаются "выиграть время", а 230 медлят. Агентство отмечает, что в последней категории преобладают китайские компании.

Глава базы данных Йельского университета Джеффри Зонненфельд утверждает, что "уход [из России] был единственным правильным решением с точки зрения бизнеса", ссылаясь на исследования, показавшие рост цен на акции компаний, покинувших российский рынок.