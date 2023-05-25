25 мая, 08:00,
обновлено 25 мая, 08:07
Динамика ключевой ставки Центробанка

ЦБ на ближайших заседаниях оценит целесообразность повышения ключевой ставки

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Банк России на ближайших заседаниях совета директоров оценит целесообразность повышения ключевой ставки. Об этом заявила первый зампредседателя регулятора Ксения Юдаева на XXIII Всероссийской банковской конференции "Банковская система России 2023: текущие задачи кредитования экономики"

"Инфляционные риски создают и повышенные незаякоренные инфляционные ожидания, а также геополитические факторы. Собственно, поэтому мы перестали снижать процентную ставку и на ближайших заседаниях будем оценивать целесообразность ее повышения", - сказала она.

Ближайшее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 9 июня. 

Теги:
РоссияДинамика ключевой ставки Центробанка
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