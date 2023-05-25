VK представила бета-версию приложения "VK Видео"

Бета-версия доступна на Android, в ближайшее время выйдет и на iOS

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Компания VK представила бета-версию мобильного приложения "VK Видео", оно доступно на Android, в ближайшее время выйдет и на iOS. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Полноформатный запуск запланирован на осень текущего года.

"Бета-версия мобильного приложения "VK Видео" доступна в Google Play и RuStore пользователям устройств на Android, в ближайшее время появится версия для iOS", - сообщили в пресс-службе.

В приложении доступен онлайн- и офлайн-просмотр видео, добавили в пресс-службе. В период бета-тестирования функциональность и рекомендательные алгоритмы мобильного приложения будут совершенствоваться с учетом пожеланий и отзывов зрителей и авторов платформы. В "VK Видео" также будет доступен фоновый просмотр в режиме "Картинка в картинке". Ролики можно будет сохранять в разделе "Избранное", а также создавать плейлисты.

Для входа и регистрации в приложении VK Видео" используется VK ID - единый аккаунт для всех проектов VK, смотреть видео также можно в отдельном приложении без авторизации или регистрации, отметили в пресс-службе.

Запуск "VK Видео" состоялся осенью 2021 года. Среднесуточное количество просмотров "VK Видео" в первом квартале 2023 года выросло на 24% по сравнению с первым кварталом 2022 года и достигло 2,04 млрд. В мае 2022 года генеральный директор VK Владимир Кириенко в рамках РИФ сообщил о планах выделить сервис в отдельное приложение.