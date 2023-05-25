В Белоруссии скорректируют регулирование цен для продвижения отечественных товаров

Как сообщили в Минске, уже выработаны предложения применительно к торговым объектам

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Власти Белоруссии не планируют отменять государственное регулирование цен, однако внесут коррективы в его механизм для продвижения отечественной продукции на внутреннем рынке. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Алексей Богданов.

"Корректировка постановления будет основана на двух принципах: усиление продвижения белорусской продукции на внутреннем рынке и справедливое распределение доходности между всеми звеньями цепи продажи продукции - производителями, оптовыми организациями, розничной торговлей", - сказал Богданов, видеосюжет с его высказываниями показал в четверг телеканал СТВ.

По словам министра, уже выработаны определенные предложения, применительно к торговым объектам. Как уточнил Богданов, специалисты работают "над совершенствованием подходов на текущий период", отменять решение пока не будут.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в октябре прошлого года подписал директиву "О недопустимости роста цен" и распорядился ввести запрет на повышение цен в стране, пояснив решение тем, что цены "уперлись в потолок, дальше их повышать нигде нельзя". Премьер-министр Роман Головченко подписал постановление о моратории на повышение цен и тарифов на внутреннем рынке. Новая система ценового регулирования, как отмечают эксперты, повлияла на снижение инфляции в Белоруссии, которая в апреле текущего замедлилась до 4,7% по сравнению с апрелем прошлого года.