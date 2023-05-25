В Росатоме сообщили, что российские АЭС работают в штатном режиме

Приняты дополнительные меры безопасности

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Все российские атомные электростанции работают в штатном режиме, для их безопасной работы приняты все необходимые дополнительные меры. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе концерна "Росэнергоатом" (РЭА, электроэнергетический дивизион Росатома).

"На 25 мая 2023 года все российские атомные электростанции - филиалы концерна "Росэнергоатом" работают в штатном режиме. В настоящее время энергоблоки АЭС несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком, их суммарная мощность на сегодня составляет порядка 22 млрд кВт", - сообщили в пресс-службе.

Замечаний к оборудованию, а также нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. "Приняты все необходимые дополнительные меры по усилению защиты и обеспечению безопасной работы атомных станций", - подчеркнули в Росэнергоатоме, добавив, что с радиационной обстановкой на всех АЭС России можно ознакомиться в режиме онлайн на сайте www.russianatom.ru.

В состав концерна "Росэнергоатом" на правах филиалов входят 11 атомных электростанций с 37 энергоблоками суммарной установленной мощностью свыше 29,5 ГВт, включая плавучий энергоблок (ПЭБ) ПАТЭС, который работает в составе 2-х реакторных установок.

Ранее в четверг стало известно, что ФСБ России предотвратила перед 9 мая попытку Службы внешней разведки Украины (СВРУ) совершить диверсии в отношении двух АЭС - Ленинградской и Калининской, расположенных в Ленинградской и Тверской областях. Диверсанты предполагали подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередач (ЛЭП) этих АЭС. Террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить самодельные взрывные устройства под семь опор ЛЭП Калининской АЭС.