РБК: реальные доходы россиян могли вырасти на 1,6% в 2022 году

При этом Росстат отметил снижение реальных доходов населения на 1,5%, пишет издание

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Реальные доходы населения России (денежные доходы с поправкой на уровень инфляции) могли вырасти на 1,6% в 2022 году, в то время как Росстат отметил снижение реальных доходов населения на 1,5%. Об этом в четверг сообщает РБК со ссылкой на обзор SberCIB Investment Research "Экономика России" за май 2023 года.

По мнению аналитиков, причина расхождения - недооценка Росстатом инвестиций населения в финансовые активы. Так, чистые финансовые вложения (вложения населения в финансовые активы минус принятие обязательств), по оценке ЦБ, достигли в 2022 году 9,6 трлн рублей, в то время как по версии Росстата показатель составил только 3,8 трлн рублей, отмечает РБК.

Отмечается, что эксперты SberCIB получили данные Росстата по чистым финансовым вложениям расчетным способом на основе баланса денежных доходов, расходов и сбережений населения за 2022 год. Так, из сбережений (около 5,8 трлн рублей) они вычли вложения в недвижимость (1,8 трлн рублей), а также расходы на покупку скота и птицы (примерно 140 млрд рублей). Росстат официально структуру сбережений населения за 2022 год не публиковал, отмечает РБК.

По "остаточному" принципу аналитики оценили расхождения Банка России и Росстата по операциям с ценными бумагами, инвестициям в наличную валюту и размеру депозитов. Так, разница между оценками Росстата и ЦБ инвестиций населения в ценные бумаги в 2022 году составила около 2 трлн рублей Также ниже оказались данные Росстата по вложениям в наличную валюту и депозиты (на 2,2 трлн и 1,7 трлн рублей соответственно), отмечает издание.

По словам экономиста SberCIB Investment Research Артема Виноградова, ЦБ использует более широкий спектр источников для данных по ценным бумагам, чем Росстат. Так, Росстат не учитывает приобретение ценных бумаг напрямую, а рассчитывает их из отчета о наличном денежном обороте, отмечает РБК.

В то же время экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков сообщил РБК, что оценки SberCIB выглядят "логичными, но масштаб эффекта выглядит неправдоподобно большим". Он отметил, что недоучет финансовых сбережений граждан действительно занижает оценку "ненаблюдаемых" доходов. Этот эффект хорошо известен и обычно находится на уровне около 2 трлн рублей, отметил эксперт.