Россия может начать поставки в Китай озимых пшеницы и ячменя

Как отмечает Россельхознадзор, сейчас основными зерновыми культурами, поставляемыми РФ в Китай, являются соевые бобы и рапс

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Россельхознадзор планирует открыть новые экспортные возможности для компаний РФ, в частности, ведутся переговоры о допуске российских озимых пшеницы и ячменя на рынок КНР. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ближайшем будущем Россельхознадзор планирует открыть новые экспортные возможности для российских компаний. Ведутся переговоры о допуске озимых пшеницы и ячменя, снятии регионализации по кукурузе, рису и рапсу, а также новых позиций - ржаной муки и манной крупы", - говорится в сообщении.

Основными зерновыми культурами, поставляемыми Россией в Китай, являются соевые бобы и рапс, напомнили в ведомстве. В текущем сельхозгоду в КНР отгружены рекордные объемы зерновой продукции, которые в 2,5 раза превышают показатели аналогичного периода прошлого сельхозгода. Кроме того, в 17 раз выросли поставки на рынок Китая рапса, в пять раз - соевого шрота и кукурузы, в четыре раза - пшеничной муки и гречихи. В 2022 году Россия приступила к экспорту гороха, отгружено более 60 тыс. тонн.

Основной подкарантинной продукцией, экспортируемой из России в Китай, являются кедровые орехи. Поставки орехов ежегодно растут - за пять месяцев 2023 года отгружено 14,6 тыс. тонн, что в 2,5 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. Китай, в свою очередь, поставляет в Россию овощи, фрукты, орехи, семена и посадочный материал. За пять месяцев 2023 года в Россию было ввезено около 180 тыс. тонн китайской плодоовощной продукции, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший объем приходится на томаты, лук, капусту и другие овощные культуры, а также цитрусовые и семечковые фрукты, рассказали в Россельхознадзоре.

Китайский продовольственный рынок представлялся одним из самых перспективных направлений для реализации экспортного потенциала РФ. Сегодня Китай закупает в России в среднем 150 тыс. тонн мяса в год, наибольший объем из которых приходится на мясо птицы и субпродукты. Ежегодно растут показатели импорта молочных товаров. Кроме того, Россия является крупным экспортером в Китай рыбной и морской продукции, наращивает экспорт кормов и кормовых добавок.