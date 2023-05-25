В Приамурье открыли таможенно-логистический терминал у российско-китайского автомоста

Во время церемонии открытия была нажата кнопка, символизирующая открытие терминала

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мая. /ТАСС/. Комплекс таможенно-логистического терминала (ТЛТ) "Каникурган", расположенный вблизи автомобильного моста Благовещенск (РФ) - Хэйхэ (КНР), открыли в Приамурье, передает корреспондент ТАСС.

Во время церемонии открытия была нажата кнопка, символизирующая открытие терминала.

"Сегодня мы присутствуем на техническом открытии нашего нового здания. <…> Можно своими глазам взглянуть на таможенный склад, который сейчас практически введен в эксплуатацию. Там будут располагаться холодильные установки, морозильные камеры, Россельхознадзор там может брать образцы продукции, этот склад всепогодный, можно будет делать перегрузку в любое время", - сообщил журналистам генеральный директор ТЛТ "Каникурган" Владимир Коновалов.

Терминал находится в 30 км от Благовещенска. Его расположение позволяет сократить протяженность маршрута по России на 1,5 тыс. км относительно ближайших точек формирования поездов во Владивостоке и Уссурийске в западном направлении без существенного увеличения пробега по Китаю. Для северо-восточного Китая формируется также новый транспортный коридор, поскольку зона охвата автомобильных маршрутов по Китаю - 5 тыс. км. Пропускная способность комплекса составит более 400 машин в сутки. Планируется, что грузопоток через мостовой переход к 2031 году составит порядка 719 тыс. тонн импорта и 660 тыс. тонн экспорта.

Техническое открытие комплекса состоялось в преддверии российско-китайского экономического форума "Амурэкспо-2023", деловая программа которого намечена на 26-28 мая. Мероприятие включает более 20 деловых, культурных и событийных мероприятий.