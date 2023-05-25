Ростех создал робота для производства крыла МС-21

Ожидается, что он заменит иностранное оборудование

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Корпорация "Иркут" (входит в Ростех) совместно с Южно-Российским государственным политехническим университетом им. М. И. Платова создали робота для укладки композитного волокна для крыла МС-21. Об этом говорится в сообщении Ростеха.

"Он заменит иностранное оборудование и будет использоваться при серийном производстве "черного" крыла новейшего самолета МС-21. Все ключевые элементы, включая программное обеспечение и системы управления процессами, произведены в России", - отмечается в сообщении.

Опытный образец робота запущен в промышленную эксплуатацию в московской лаборатории компании "АэроКомпозит". Самолет МС-21 оснащен так называемым, "черным" крылом, которое полностью сделано из композитных материалов. Это крыло считается одним из главных новшеств самолета и его конкурентным преимуществом перед другими среднемагистральными самолетами. Композитное крыло значительно облегчает вес самолета, улучшает его аэродинамику.

"Его [крыла] создание - сложнейший процесс, который требует высокотехнологичного оборудования. <...> Раньше оборудование для этой работы закупалось за рубежом, однако после введенных против России санкций поставки были остановлены",- отметили в Ростехе. Новое оборудование позволит не зависеть от зарубежных поставщиков и поможет выйти на ритмичный выпуск до 36 самолетов МС-21 в год, считает первый заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков, слова которого приводятся в сообщении.

"Мы полностью отработали отечественную технологию, добившись высокого качества, скорости и надежности системы. Следующая цель - масштабирование этого решения для серийного производства композитных конструкций крыла МС-21 и увеличение объемов выпуска самолетов", - отметил первый заместитель генерального директора корпорации "Иркут" - генеральный директор АО "АэроКомпозит" Анатолий Гайданский.