СМИ: Tesla намерена построить в Индии завод по производству электромобилей

Как ранее отметил индийский министр по технологиям и электронике Раджив Чандрасекар, его страна "является надежным партнером в цепочке производства электрокаров и их поставок"

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 мая. /ТАСС/. Американский производитель электромобилей компания Tesla может построить свой завод в Индии в ответ на предложение со стороны индийского правительства. Об этом в четверг сообщает газета Times of India.

О готовности привлечь Tesla к выпуску электромобилей и инвестициям в стране индийский госминистр информационных технологий и электроники Раджив Чандрасекар заявил на состоявшейся ранее в мае встрече с делегацией американской компании. "Мы очень хотим, чтобы Tesla инвестировала в промышленность Индии и строила в нашей стране свои предприятия. Индия сейчас является надежным партнером в цепочке производства электрокаров и их поставок", - приводит издание слова госминистра на переговорах с представителями американской компании.

Глава Tesla Илон Маск на этой неделе в интервью газете The Wall Street Journal заявил, что "Индия может стать интересным местом для строительства нового завода компании за рубежом", отметив, что решение об этом будет принято к концу 2023 года.

Ранее правительство Индии ответило отказом на просьбу Tesla сократить пошлины на планируемый ввоз в страну электромобилей, произведенных компанией в Китае. После этого Tesla отказалась от экспорта своей продукции на индийский рынок. В настоящее время Индия взимает пошлину 100% на полностью собранные электромобили стоимостью от $40 тыс. и пошлину 60% на электрокары, которые имеют меньшую стоимость.