Как сообщили в Минсельхозе, в мае она составляет 1,122 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в июне будет нулевой, в мае она составляет 1,122 тыс. рублей за тонну, говорится в материалах Минсельхоза.

Пошлина обнулится впервые с февраля текущего года.

При этом пошлина на экспорт подсолнечного шрота в июне снизится до 5,012 тыс. рублей с 6,578 тыс. рублей в мае. Пошлина снизится впервые с декабря 2022 года.

Пошлина на масло рассчитана из индикативной цены в размере $940,5 за тонну ($1,031 тыс. месяцем ранее), на шрот - $262,4 ($285,2 месяцем ранее).

С 1 сентября 2021 года по 31 августа 2023 года на подсолнечное масло была введена плавающая вывозная пошлина в размере 70%. Она взимается с разницы между базовой ценой и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента.