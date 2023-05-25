Как сообщил гендиректор компании-дистрибьютора "Протек" Дмитрий Погребинский, в настоящее время на российском рынке в достаточном объеме представлены линзы импортного производства

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Компания Johnson & Johnson предупредила партнеров о приостановке импорта контактных линз, однако на российском рынке в достаточном объеме представлены линзы импортного производства. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании-дистрибьютора "Протек" Дмитрий Погребинский.

"Компания Johnson & Johnson предупредила партнеров о приостановке импорта контактных линз. Однако на сегодняшний день на российском рынке в продаже в достаточном объеме представлены линзы импортного производства, поэтому риска возникновения дефектуры этого товара мы не видим", - сказал он.

Маркетплейс здоровья "Здравсити" с февраля 2023 года фиксирует сокращение среднедневного остатка контактных линз Johnson & Johnson - с января он снизился в два раза, сообщил ТАСС генеральный директор компании Борис Попов. Однако, по его словам, дефицита этой категории товаров нет. На маркетплейсе представлено достаточно аналогов - свыше 4 тыс. наименований линз различных типов, оптической силы и цвета производства США, Кореи, Японии, Сингапура.

Ранее "Коммерсант FM" со ссылкой на участников рынка сообщил о возможном возникновении в России дефицита контактных линз после введения США ограничений на ввоз этой продукции в Россию. В пресс-службе Минпромторга РФ сообщили, что ведомство в случае прекращения поставок контактных линз рассмотрит вопрос о включении продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта.