В Госдуму внесли законопроект о снижении вдвое административных штрафов для бизнеса

Как заявил руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев, это позволит в будущем платить больше налогов в бюджет

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект о снижении в два раза административных штрафов за правонарушения в области предпринимательской деятельности. Об этом журналистам заявил в четверг руководитель думской фракции партии Алексей Нечаев.

"Предпринимателям сейчас приходится биться на два фронта. С одной стороны санкции, с другой - проверки и новые требования, которыми часто бьют по своим. Мы внесли законопроект, чтобы вдвое снизить штрафы по самым ходовым статьям КоАП. Пусть лучше бизнес вложит эти деньги в развитие и сможет повысить зарплаты людям", - сказал парламентарий.

По его словам, подобное снижение размеров штрафов позволит в будущем платить больше налогов в бюджет.

Согласно тексту законопроекта (имеется в распоряжении ТАСС), изменения предлагается внести в 17 статей Кодекса об административных правонарушениях. Среди них ст. 5.27 (нарушение трудового законодательства), ст. 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), ст. 7.32 (нарушение порядка заключения, изменения контракта) и 16.2 (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).