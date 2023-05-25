Суд полностью удовлетворил иск Балтийского завода к финской Wärtsilä на €5,1 млн

Резолютивная и мотивировочная часть судебного акта пока не опубликованы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил иск Балтийского завода к компании Wärtsilä Solutions Oy о взыскании €5,1 млн (331,3 млн рублей по курсу на дату подачи заявления 7 июня 2022 года), следует из картотеки арбитражных дел.

"Иск удовлетворить полностью", - указано в графе о принятом в четверг судебном акте. Его резолютивная и мотивировочная часть пока не опубликованы.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, 23 мая суд по ходатайству истца привлек ФГУП "Атомфлот".

Производство по еще одному иску Балтзавода к концерну Wärtsilä (в лице компании Wärtsilä Oyj Abp) на сумму в 469,3 млн рублей арбитраж прекратил 16 мая, мотивировочная часть этого определения еще не опубликована.

Как ранее сообщали ТАСС в пресс-службе Балтийского завода, оба его спора с финскими компаниями были связаны с тем, что те не поставили оборудование для строящихся ледоколов "Якутия" и "Чукотка", хотя заказчик оплатил аванс.

Wärtsilä - один из ведущих в мире поставщиков оборудования и технологий для энергетики и судостроения. В конце 1980-х годов советское центральное конструкторское бюро "Айсберг" в сотрудничестве с ее подразделением - Wärtsilä Marine Solutions - построило атомные ледоколы "Таймыр" и "Вайгач". В июле 2022 года финская компания объявила о "завершении процесса ухода" с российского рынка в связи с санкциями, объявленными после обострения конфликта на Украине. До этого Wärtsilä подписала соглашения о продаже части подразделений в РФ, другие были выведены за пределы страны. Как стало известно в октябре из финансового отчета компании, ее убытки от ухода с российского рынка составили €200 млн.

Балтийский завод специализируется на строительстве надводных кораблей первого ранга, судов ледового класса с атомными и дизель-электрическими силовыми установками, атомных плавучих энергоблоков. Предприятие было основано в 1856 году. За полтора века своей истории Балтийский завод построил около 600 кораблей и судов. Сегодня на заводе трудятся более 6 тыс. человек. В настоящее время на его стапелях по заказу ФГУП "Атомфлот" (предприятие Росатома) строятся третий и четвертый атомные ледоколы проекта 22220 "Якутия" и "Чукотка". Закладка пятого и шестого серийных ледоколов на этом же предприятии запланирована на май 2024 года и осень 2025 года.