Минэнерго не видит проблем и дефицита на рынке СУГ

При этом ведомство рекомендовало компаниям увеличить объемы продажи этого вида топлива

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Министерство энергетики России не видит проблем и дефицита на рынке СУГ, который используется в качестве газомоторного топлива. Однако Минэнерго рекомендовало компаниям увеличить объемы продажи этого вида топлива, сообщили в министерстве.

Газета "Известия" сообщала, что в нескольких регионах произошел довольно большой рост стоимости СУГ.

"Наблюдаемое сейчас изменение цен на СУГ, которые используются в качестве моторного топлива, не связано с какими-то проблемами на рынке", - отметили в Минэнерго.

В министерстве напомнили, что цены на СУГ, который используется в качестве моторного топлива, не регулируются государством.

"Но при этом на них, в отличие от автомобильного бензина и дизельного топлива, не установлен акциз. Поэтому цены на СУГ существенно ниже, чем на бензин, но при этом более подвержены колебаниям", - добавили в Минэнерго.

"Внутренний рынок полностью обеспечен как СУГ, так и автомобильным бензином, и дизельным топливом", - подчеркнули в министерстве.