В ЦБ не рассчитывают на снятие санкций

Экономика продолжит адаптироваться, сообщили в Банке России

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. ЦБ делает ставку на структурную перестройку российской экономики, так как в геополитической ситуации изменений нет, а санкционное давление продолжает усиливаться, заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева, выступая на XXIII Всероссийской банковской конференции "Банковская система России 2023: текущие задачи кредитования экономики"

"В целом, процесс адаптации экономики будет продолжаться, и причин для этого две. Первая - это геополитическая ситуация. Здесь существенных изменений нет - вводятся новые санкции, усиливаются вторичные санкции, усиливается мониторинг за соблюдением санкций при совершении платежей. С одной стороны, это уже привело к снижению положительного сальдо текущего счета, с другой - это может приводить к нарушению уже сложившихся логистических цепочек или платежных каналов и требует дополнительных изменений", - сказала Юдаева.

Вторая причина, по ее словам, заключается в том, что в настоящее время произошла лишь первоначальная перестройка экономики, были найдены альтернативы прошлым логистическим цепочкам. "Но вот этот поворот экономики с Запада на Восток - он потребует более серьезных структурных изменений, которые мы еще увидим. Это более глубокая структурная трансформация. Для того, чтобы этим процессам способствовать, Центральный банк вводит специальные условия в регулировании для финансирования трансформационных проектов. Грубо говоря, мы даем банкам возможность брать больше краткосрочных рисков при финансировании таких проектов, при этом понимая, что долгосрочно это повышает устойчивость экономики и банковской системы", - отметила первый Юдаева.

После начала специальной военной операции России на Украине в феврале 2022 года западные страны ввели беспрецедентные санкции в отношении РФ. Ограничения затронули российские компании и банковскую систему, были запрещены операции с ЦБ, а его активы - заморожены.