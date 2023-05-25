Посол Индонезии заявил, что страна заинтересована в сотрудничестве с РФ в сфере энергетики

Посол республики в Москве Хосе Таварес отметил, что Джакарта заинтересована и в возобновляемых источниках энергии

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Индонезия заинтересована в развитии сотрудничества с Россией в области энергетики, в том числе в передаче технологий по нефтехимии и реализации проектов по нефтепереработке. Об этом заявил в четверг посол республики в Москве Хосе Таварес на втором Евразийском экономическом форуме.

"Конечно, мы заинтересованы в сотрудничестве с Россией в области энергетики. У нас есть большой проект в Тубане, мегапроект. И напрямую ведутся сейчас переговоры <...> Существует инициатива по передаче технологий в области нефтехимии, также идут проекты в области нефтепереработки. Мы получаем нефть напрямую из России, поэтому в этом очень заинтересованы, здесь огромный потенциал", - сказал он.

Кроме того, посол отметил, что Джакарта заинтересована и в возобновляемых источниках энергии. "Мы смотрим в сторону возобновляемых источников энергии. Конечно, ископаемое топливо по-прежнему актуально и будет таковым на протяжении ближайших десятилетий, однако, как посол со стороны Джакарты, я бы предложил моим российским партнерам также вместе работать и вести переговоры для того, чтобы согласовать благоприятную среду для нашего сотрудничества", - указал дипломат.

"Мы можем развивать региональные проекты в области энергетики, можем получать опыт и технологии из России. У нас очень много солнца, у нас много солнечной энергии в течение всего года, и, если Россия сможет поделиться с нами технологиями солнечных панелей, это может стать огромным бизнесом, прибыльным бизнесом для компаний, которые будут работать на этих проектах", - заключил Таварес.