В России доля проданных смартфонов на iOS в I квартале снизилась на 3,4 п. п.

В денежном выражении она составила 36,5% от всего рынка

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Доля проданных в России в I квартале 2023 года смартфонов на операционной системе iOS снизилась год к году в денежном выражении с 39,9% (71,58 млрд рублей) до 36,5% от всего рынка смартфонов. Об этом сообщил журналистам бизнес-аналитик ГК "F+ tech-Марвел" Артур Махлаюк.

"Доля iOS в I квартале 2023 года снизилась по сравнению с I кварталом 2022 года и в штучном, и в денежном выражении. В деньгах с 39,9% (71,58 млрд рублей) до 36,5% от всего рынка смартфонов, то есть, по сути, iOS против Android. В штуках доля снизилась с 14,4% (951 тыс. штук) до 10,4% (677 тыс. штук)", - сообщил Махлаюк.

Тенденцию эксперт связывает с уменьшением объемов параллельного импорта, появлением новых моделей других брендов.

"Что касается Android, то его доля выросла с 60,1% (107,8 млрд рублей) до 63,5% (89,8 млрд рублей) в деньгах и с 85,6% (5,6 млн штук) до 89,6% (5,8 млн штук) в штуках от всего рынка смартфонов в сравнении первого квартала этого года с аналогичным периодом прошлого года", - добавил Махлаюк.

В первом квартале 2023 года рынок операционных систем в РФ составил 141,4 млрд рублей. Из них Android занял долю в 63,5% и 89,8 млрд рублей, a Apple - 36,5% и 51,6 млрд рублей, подчеркнул эксперт. Доля операционной системы Huawei HarmonyOS в России составила в пределах 1%. Ранее о снижении доли iOS в России писала газета "Ведомости".