Средний размер автокредита в апреле вырос до 1,31 млн рублей

Этот показатель растет третий месяц подряд, сообщили в НБКИ

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Средний размер выданных в РФ в апреле 2023 года автокредитов составил 1,31 млн рублей, увеличившись на 2% по сравнению с предыдущим месяцем (в марте 2023 года - 1,28 млн рублей), этот показатель растет третий месяц подряд. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Согласно данным бюро, в апреле 2023 года самый большой средний размер предоставленных автокредитов в регионах РФ был зафиксирован в Москве (1,86 млн рублей), Московской области (1,62 млн рублей), Санкт-Петербурге (1,59 млн рублей), а также в Ленинградской области (1,45 млн рублей) и Ханты-Мансийском АО (1,41 млн рублей).

В НБКИ отметили, что по сравнению с предыдущим месяцем в апреле средний чек автокредита заметнее всего увеличился в Чувашской Республике (+10,5%), Пермском крае (+6,8%), Удмуртской Республике (+5,8%), Республике Башкортостан (+5,4%), а также в Воронежской области (+5%). В то же время в ряде регионов средний размер автокредита, напротив, снизился, в том числе в Кемеровской (-3%), Омской (-2,5%), Саратовской (-2,2%), Новосибирской (-1,8%) и Свердловской (-1,2%) областях. В Москве данный показатель за месяц увеличился на 3,4%, а в Санкт-Петербурге, напротив, слегка сократился - на 0,4%.

"В целом, в феврале - апреле этого года средний чек кредита на покупку автомобиля вырос более чем на 10%, но наивысших значений начала прошлого года пока не достиг (в феврале 2022 года - 1,33 млн рублей). Равномерному устойчивому росту данного показателя в последнее время во многом способствует реализация государственной программы льготного автокредитования, которая распространяется на новые авто отечественного производства, а также увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран", - сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, чьи слова приводятся в сообщении.