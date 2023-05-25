Российский рынок онлайн-игр в 2023 году может вырасти на 10%

По словам главного аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Марии Сайкиной, рост может произойти за счет инициатив со стороны государства и инвестиций Института развития интернета

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российский рынок онлайн-игр в 2023 году может вырасти на 7-10% в сравнении с 2022 годом. Такую оценку представила ТАСС главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Мария Сайкина в кулуарах Российского интернет-форума.

"Есть ощущение, что рынок игр как минимум не просядет больше. Я думаю, что небольшой рост будет. Рост в районе 7-10% можно прогнозировать", - сказала она.

Сайкина отметила, что рост может произойти за счет инициатив со стороны государства и инвестиций Института развития интернета. Также этот сегмент может вырасти при условии, если российские игроки выйдут на рынок Китая, полагает она.

По итогам 2022 года рынок онлайн-игр в РФ снизился на 78% в сравнении с показателями 2021 года, до 21,8 млрд рублей, сообщалось в аналитическом исследовании РАЭК, также представленном в рамках форума.

ТАСС - генеральный информационный партнер Российского интернет-форума.