Базовый уровень доходности рублевых вкладов в июне составит 8,516%

Базовая ставка по вкладам в долларах по востребованию составит 0,011%

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Банк России определил базовый уровень доходности по вкладам в рублях до востребования и по договорам банковского счета в июне 2023 года на уровне 8,516% годовых против 8,301% в мае, говорится в материалах регулятора.

Базовый уровень доходности депозитов в рублях на срок до 90 дней составит 7,357%, от 91 до 180 дней - 7,826%, от 181 дня до года - 8,854%, по вкладам на срок свыше года - 9,645%.

Базовая ставка по вкладам в долларах по востребованию составит 0,011%, на срок до 90 дней - также 0,011%, от 91 до 180 дней - 2,783%, от 181 дня до года - 0,32%, по вкладам на срок свыше года - 0,775%.

В то же время базовый уровень доходности депозитов в евро до востребования также составит 0,015%, на срок до 90 дней - также 0,015%, от 91 до 180 дней - 2,194%, от 181 дня до года - 0,01%. По вкладам сроком больше года базовая ставка составит 0,595%.

Банк России рассчитывает базовый уровень доходности вкладов для банков, уплачивающих дополнительную ставку или повышенную дополнительную ставку страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов. Он определяется регулятором как среднее значение максимальной доходности по привлеченным вкладам в банках, привлекших за истекший календарный месяц в совокупности две трети общего объема соответствующих вкладов в банках РФ.