В России планируют упростить оформление земель для ликвидации старых мусорных полигонов

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов пообещал заняться этим вопросом

САНКТ-ПЕТEPБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Порядок оформления земель отработанных мусорных полигонов и свалок для их рекультивации и ликвидации накопленного экологического ущерба планируется упростить. Эту инициативу губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко поддержали участники комиссии государственного Совета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы" на заседании, которое проходит в четверг в Петербурге в рамках Невского экологического конгресса.

"При ликвидации несанкционированных и санкционированных свалок, полигонов все-таки нужно обратить внимание на такой сложный вопрос, как оформление земельных участков под уже существующими, кое-где уже заброшенными, отработанными полигонами. То есть, когда полигон создавался, работал, даже лицензионный, муниципальный, - никто не обращал внимание, как оформлена земля под этим полигоном. Когда доходит вопрос до ликвидации накопленного ущерба, для того чтобы выйти на проектирование, приходится заново переоформлять земельный участок", - сказал Дрозденко на заседании.

Он пояснил, что в некоторых случая у участков, на которых годами размещались полигоны, по документам оказывается несколько владельцев и пользователей: это могут быть земли промышленности, лесного фонда, сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов.

"Мы тратим год, а то и два, чтобы привести в порядок земельный участок. Может быть, нам здесь законодательно упростить порядок проектирования, прохождения экспертизы, документации для ликвидации полигона? Если он уже существует, находится на этой земле, то зачем нам эти мучения, чтобы проходить все это заново", - добавил губернатор региона.

Председатель комиссии Госсовета по экологии, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин согласился с этим предложением. "Заниматься несколько лет тем, чтобы переводить земли из одной категории в другую, из одной собственности в другую, - конечно, это очень сильно задерживает эти вопросы. Поэтому есть предложение, эти вопросы в проработку включим и попросим коллег из министерства и из парламента над этим поработать", - сказал он.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов пообещал заняться этим вопросом. "Вы правильно подняли вопрос, что надо упрощать. Некоторыми вопросами мы не занимались до этого так адресно, системно, с таким большим финансированием на уровне Российской Федерации", - отметил Козлов на заседании.