Индонезия заинтересована в импорте удобрений из России и Белоруссии

Как заявил посол республики в Москве Хосе Таварес, при наличии инвестиционных инициатив в совместные проекты в области сельского хозяйства стороны смогут получить дополнительную ценность от их реализации

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Индонезия заинтересована в развитии сотрудничества с Россией и Белоруссией в области сельского хозяйства, импорт удобрений из этих стран очень важен для Джакарты. Об этом заявил в четверг посол республики в Москве Хосе Таварес на втором Евразийском экономическом форуме.

"Нам нужно поддерживать сотрудничество с Россией, с Белоруссией. Для этих двух стран Индонезия - это очень важный импортер калийных удобрений, и это очень важная продукция для развития нашего сельского хозяйства. У нас большой спрос на эту продукцию, поэтому нам нужно усиливать связи в этом направлении и сотрудничать дальше в области сельского хозяйства, в области поставки удобрений", - сказал он.

Дипломат отметил, что при наличии инвестиционных инициатив в совместные проекты в области сельского хозяйства стороны смогут получить дополнительную ценность от их реализации. "Если есть инициативы по совместным инвестициям, совместным проектам в Индонезии по такого рода направлениям, мы можем получить дополнительную ценность <...> от этого развития, и это замечательно", - указал Таварес.