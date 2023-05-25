ЕС на год продлил отмену всех тарифов на экспорт с Украины

Исключение составил остающийся под запретом экспорт зерна в сопредельные страны Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Евросоюз продлил отмену всех квот и тарифов на экспорт с Украины на год, за исключением остающегося под запретом экспорта зерна в сопредельные страны ЕС. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Совета ЕС.

"Совет ЕС одобрил постановление о продлении отмены всех таможенных сборов, квот и защитных торговых мер в отношении украинского экспорта еще на один год - до июня 2024 года", - говорится в сообщении.

При этом о введенном Еврокомиссией в начале мая запрете экспорта украинского зерна в сопредельные страны ЕС из-за затоваривания их рынков в постановлении не упоминается. Таким образом, эта мера остается в силе.

Совет ЕС подчеркивает, что данная мера имеет политическое значение и призвана подчеркнуть "непоколебимую поддержку Украины со стороны ЕС", а также должна дополнить европейскую военную, финансовую, экономическую и гуманитарную помощь для Киева.

У Украины с 2014 года действует соглашение о "глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС". Однако, как отмечают эксперты, необходимость специальных решений об отмене на ограниченный срок всех квот и тарифов с Украиной демонстрирует, что так называемый режим свободной торговли на протяжении последних девяти лет не мешал сохранению тарифов ЕС на значительные объемы украинского экспорта. Это происходило в обмен на фактически неограниченный доступ европейских товаров на рынок Украины.