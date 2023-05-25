В РФ к концу июня заработают 12 дилерских центров китайского автобренда Hongqi

Первые салоны откроются в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани, Ростове-на-Дону и Сочи

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Дистрибьютор китайского премиального автобренда Hongqi (входит в концерн FAW) - "ФАВ - Восточная Европа" - к концу июня откроет в России 12 дилерских центров, говорится в сообщении компании.

"ФАВ - Восточная Европа" - российская дочерняя компания китайской корпорации China FAW Group, выступающая эксклюзивным дистрибьютором и единственным представителем премиального бренда Hongqi в России, - к концу июня откроет 12 партнерских салонов", - отмечается в сообщении.

Первые дилерские центры откроются в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани, Ростове-на-Дону и Сочи.

Первоначально в салонах будут представлены две модели бренда - седан Hongqi H9 и электрический внедорожник Hongqi E-HS9. В течение месяца в дилерских центрах также появятся полноприводный внедорожник Hongqi HS5 и седан Hongqi H5 New.

"Партнерами бренда Hongqi в России уже стали крупные российские дилерские предприятия, специализирующиеся на работе в премиум-сегменте, такие как "Панавто", "Авилон", "Ключавто" и другие", - добавили в компании.

Hongqi была основана в 1958 году. Как отмечается в материалах компании, Hongqi использовались в качестве автомобилей для государственных лидеров в ходе национальных праздников или приемов высокопоставленных гостей КНР.