В Кремле начался саммит ЕАЭС

Планируется, что лидеры "пятерки" проведут заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном форматах

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Руководители стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начали встречу в Кремле. Саммит ЕАЭС открылся в четверг церемонией фотографирования президентов России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии Владимира Путина, Александра Лукашенко, Касым-Жомарта Токаева и Садыра Жапарова, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Планируется, что лидеры "пятерки" проведут заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном форматах. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент Азербайджана Ильхам Алиев примет очное участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон присоединятся по видеосвязи. По итогам ожидается подписание совместных документов. Пресс-служба Кремля сообщала, что у Путина на четверг намечены отдельные двусторонние встречи с коллегами. Как уточнил пресс-секретарь президента, планируются две отдельные встречи с Пашиняном и Алиевым, а затем - трехсторонние переговоры.

Общение руководителей стран ЕАЭС началось в среду на Евразийском экономическом форуме, который решено проводить ежегодно. Президент РФ говорил, что на сегодняшнем заседании будут приняты решения по дальнейшему углублению интеграции "пятерки".

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"Сосредоточимся на вопросах обеспечения энергетической и продовольственной безопасности, технологической и финансовой независимости, ускорения цифровой трансформации, устранения регуляторных и торговых барьеров, развития транспортной инфраструктуры", - отмечал глава российского государства.

Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, на заседании в четверг планируется рассмотреть ход реализации задач, поставленных в рамках председательства России в ЕАЭС в 2023 году. Также будут обсуждаться вопросы международной деятельности Союза и расширения его торгово-экономических связей с третьими странами и региональными объединениями.