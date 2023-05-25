Минцифры предложило ввести поэтапное выделение средств грантов РФРИТ

В пояснительной записке отмечается, что размер субсидии, предоставляемой РФРИТ, не позволит обеспечить одновременно финансирование особо значимых проектов в полном объеме и грантовую поддержку по направлению разработки российских решений

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Минцифры РФ предложило ввести поэтапное выделение средств грантов Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ), сумма которых превышает 500 тыс. рублей. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке отмечается, что в 2022 году в правила предоставления субсидии из федерального бюджета РФРИТ на поддержку проектов по разработке и внедрению российских решений в сфере IT внесены изменения, в соответствии с которыми максимальный размер гранта увеличен до 500 млн рублей для проектов по разработке российских решений и до 6 млрд рублей для особо значимых проектов. Однако, согласно пояснительной записке, размер субсидии, предоставляемой РФРИТ, не позволит обеспечить одновременно финансирование особо значимых проектов в полном объеме и грантовую поддержку по направлению разработки российских решений. "В этой связи, исходя из размера субсидии, предоставляемой РФРИТ из федерального бюджета, и запланированной к предоставлению в соответствии с бюджетным законодательством на очередные финансовые годы, проектом постановления предусматривается: возможность поэтапного финансирования для особо значимых проектов с суммой гранта, превышающей 500 тыс. рублей, в отношении которых конкурсной комиссией РФРИТ принято соответствующее решение о таком порядке финансирования, условия о достижении результатов и показателей результатов", - сказано в пояснительной записке.

В пояснительной записке отмечается, что реализация механизма поэтапного финансирования проектов позволит удовлетворить потребность компаний, осуществляющих разработку и внедрение российских решений, в финансовых ресурсах, необходимых в том числе для замещения российскими решениями зарубежных аналогов и снизит импортозависимост РФ от иностранного ПО, обеспечив поддержку большего числа проектов в условиях ограниченного финансирования.

Также проектом постановления предлагается ввести по каждому этапу проекта условия и порядок действий получателя гранта РФРИТ в случае недоведения до фонда бюджетных средств на очередной финансовый год, и расторжения соглашений и возврата предоставленных средств гранта в бюджет.