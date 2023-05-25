Bloomberg: ЕС заменяет дизель из РФ поставками с Ближнего Востока, из Азии и США

Как сообщило агентство, ранее Россия поставляла в ЕС и Великобританию более половины всего объема дизеля

НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. /ТАСС/. Страны Европейского союза заменяют прекращенные из-за антироссийских санкций поставки дизельного топлива из РФ поставками с Ближнего Востока, из Азии и США. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Vortexa.

Агентство пишет, что ранее Россия поставляла в ЕС и Великобританию более половины всего объема дизеля. После вступления в силу эмбарго на нефтепродукты из РФ в феврале 2023 года Евросоюз нарастил ввоз дизеля из других стран и регионов.

В мае, по оценкам Vortexa, общий объем поставок дизельного топлива и газойля в ЕС достигнет четырехмесячного максимума и будет составлять около 1,25 млн баррелей в день. Предполагаемый майский показатель соответствует среднему уровню поставок 2022 года и увеличится в годовом исчислении.

Согласно опубликованной агентством инфографике, больше всего топлива Европа получает из стран Ближнего Востока - 589,6 тыс. баррелей в день. На втором месте находятся страны Азии, которые поставляют 239,4 тыс. баррелей в день, а на третьем - страны Америки с показателем в размере 191,4 тыс. баррелей в день. Согласно оценкам аналитиков, поставки дизеля из Саудовской Аравии в Европу в мае достигнут нового максимума - примерно 324 тыс. баррелей в день, а поставки из США будут на самом высоком уровне с августа 2020 года.

Затрагивая ситуацию с импортом дизеля в ЕС из Азии, агентство пишет, что поставки из региона снизятся в свете сокращения потоков из Китая и Сингапура, хотя дизель из Индии будет поставляться в большем объеме.

Дизельное топливо является одним из основных экспортных товаров России, оно поставлялось в основном в страны Европы, бензин же потребляется преимущественно внутри страны. С 10 февраля действует эмбарго западных стран, в том числе ЕС, на поставку нефтепродуктов из РФ.