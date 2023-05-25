"Автоваз" сделал рабочим днем 27 мая для всех линий сборки автомобилей

В первичной профсоюзной организации предприятия отметили, что компенсация за работу в выходной день будет выплачена в соответствии с действующим коллективным договором

САМАРА, 25 мая. /ТАСС/. "Автоваз" объявил рабочим днем субботу, 27 мая, для линий по сборке автомобилей семейства Niva и Granta. Об этом сообщила первичная профсоюзная организация предприятия в своей группе во "ВКонтакте" во вторник.

"Проектом приказа предусмотрена работа подразделений в выходной день 27 мая: в подразделениях автосборочного комплекса, занятых производством автомобилей семейства Niva - в дневную смену продолжительностью восемь часов, в подразделениях автосборочного комплекса, занятых производством автомобилей семейства Granta - в дневную смену продолжительностью 12 часов", - говорится в сообщении организации.

В сообщении отмечается, что компенсация за работу в выходной день будет выплачена в соответствии с действующим коллективным договором.

Ранее председатель первичной профсоюзной организации "Автоваза" Сергей Зайцев сообщал, что линия по сборке Lada Vesta NG также будет работать 27 мая.

В конце марта "Автоваз" сообщил о переносе корпоративного отпуска, который изначально был запланирован на три недели с 24 июля. Предприятие перенесло его на период с 29 мая по 19 июня для избежания остановки производства. Такое решение компания приняла из-за прекращения поставок некоторыми поставщиками и нарушения ими договоренности по сохранению поставок в 2023 году.

В мае производство было приостановлено с 2 по 5 мая. С учетом выходных и праздничных дней производственные процессы приостановили с 29 апреля по 9 мая. Продажи "Автоваза" по итогам апреля выросли более чем в три раза по сравнению с апрелем прошлого года и составили 27,6 тыс. автомобилей.