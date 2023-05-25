Сарапульский электрогенераторный завод вдвое увеличит производство двигателей для трамваев

Увеличение выпуска стало возможным благодаря внедрению нового высокопроизводительного оборудования

ТАСС, 25 мая. Сарапульский электрогенераторный завод (СЭГЗ) в Удмуртии в 2023 году планирует вдвое увеличить число производимых двигателей для трамваев, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Сарапульский электрогенераторный завод (АО "СЭГЗ", Сарапул, Удмуртия) в 2023 году планирует увеличить объем производства отечественных тяжелых тяговых двигателей ДАТ-72 для российских трамваев в два раза, до 1 200 штук", - говорится в сообщении.

Отмечается, что импортозамещающее производство запустили на СЭГЗ в мае 2021 года. В 2022 году цех увеличил выпуск до 630 штук в год. Проект поддержал Фонд развития промышленности, который одобрил для СЭГЗ льготный займ 200 млн рублей. Еще 70 млн рублей вложил сам завод.

Двигатели разработаны специалистами предприятия, изготавливаются из российских материалов и должны заместить продукцию европейского производства. Увеличение выпуска стало возможным благодаря внедрению нового высокопроизводительного оборудования, часть которого уже введена в эксплуатацию.

"Только за четыре месяца 2023 года объемы выпуска гражданской продукции "Сарапульского электрогенераторного завода" выросли на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Конкретно по электродвигателям рост составил 42%. Рад, что наши предприятия быстро адаптируются ко всем внешним изменениям - наращивают объемы производства и оперативно занимают освобождающиеся ниши", - приводятся в сообщении слова главы региона Александра Бречалова.

Обеспечение технологической независимости от импорта, по словам гендиректора предприятия Алексея Беляева, является сегодня одной из ключевых задач для страны. "Для нас очень важно участвовать в решении этой задачи, как в сфере специальной, так и гражданской продукции", - цитирует Беляева пресс-служба.