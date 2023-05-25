В Венгрии заявили, что Киев не отрицает угрозы взорвать "Дружбу"

Лидеры Евросоюза не осуждают такие заявления, отметили в венгерском правительстве

БУДАПЕШТ, 25 мая. /ТАСС/. Украина не отрицает, что президент Владимир Зеленский угрожал взорвать нефтепровод "Дружба", чтобы нанести ущерб не только России, но и Венгрии, а лидеры Евросоюза не осуждают его действия. Об этом заявила в четверг в интервью газете Magyar Nemzet официальный представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи.

Ее попросили прокомментировать сообщения о том, что чиновники Еврокомиссии с ведома своего руководителя Урсулы фон дер Ляйен рекомендовали Киеву заблокировать поставки по нефтепроводу "Дружба", снабжающему сырьем Венгрию, Словакию и Чехию. "Любое подобное заявление в нынешних взрывоопасных условиях может только ухудшить ситуацию. Добавьте еще к этому сообщение газеты The Washington Post о том, что украинский президент предлагал взорвать нефтепровод "Дружба", что нанесло бы Венгрии огромный ущерб. Украина не отрицает этого, а Брюссель не осуждает", - сказала Сенткирайи.

Она добавила, что спустя больше года после начала вооруженного конфликта на Украине "Евросоюз по-прежнему не предпринимает шагов к миру". По ее словам, сложившаяся ситуация пугает, а тот факт, что источник, из которого ЕС финансирует военные поставки на Украину, называется "фондом мира", вызывает недоумение. В то же время Сенткирайи напомнила, что Венгрия с самого начала конфликта осудила действия России и продолжает оказывать Украине гуманитарную помощь, в том числе принимая у себя украинских беженцев.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял, что фон дер Ляйен должна лично прояснить вопрос о том, действительно ли Украина получала из Брюсселя рекомендации перекрыть нефтепровод "Дружба". Министр считает, что речь идет о возможной угрозе безопасности и суверенитету его страны. Депутаты Европарламента от правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" также потребовали от Еврокомиссии разъяснений в связи с информацией о том, что Брюссель советовал Киеву перекрыть нефтепровод "Дружба", а президент Украины угрожал взорвать эту трубопроводную систему. Об этих угрозах, прозвучавших на закрытой встрече из уст Зеленского, стало известно в результате утечек в печать секретных документов Пентагона.