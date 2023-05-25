Дума приняла во II чтении законопроект о конфискации имущества и денег у киберпреступников

Конфискация будет грозить только в случае, если преступление повлекло крупный ущерб или совершено из корыстной заинтересованности, совершенно группой лиц по предварительному сговору, организованной группой либо лицом с использованием своего служебного положения, а также если преступление повлекло тяжкие последствия или создало угрозу их наступления

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в четверг во втором чтении законопроект о конфискации денег и имущества, полученных в результате киберпреступлений.

Документ 18 ноября 2022 года внесла в палату группа парламентариев во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и главой комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом. Первое чтение законопроекта состоялось 9 февраля.

Изменения вносятся в ст. 104.1 (конфискация имущества) Уголовного кодекса РФ. В изначальной версии законопроекта конфискацию денег, ценностей и иного имущества, предлагалось ввести при совершении преступлений, предусмотренных ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации), ст. 273 (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ), ст. 274 (нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации) и ст. 274.1 (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ).

Поправками ко второму чтению парламентарии уточнили, что по ст. 272 УК РФ конфискация будет грозить только в случае, если преступление повлекло крупный ущерб или совершено из корыстной заинтересованности, совершенно группой лиц по предварительному сговору, организованной группой либо лицом с использованием своего служебного положения, а также если преступление повлекло тяжкие последствия или создало угрозу их наступления.