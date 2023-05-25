Спрос на покупку контактных линз на Ozon резко вырос

Он увеличился в 2,5 раза по отношению к среднемесячному показателю за май

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Спрос на покупку контактных линз на Ozon вырос с 24 мая в 2,5 раза по отношению к среднемесячному показателю за май. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе маркетплейса. Что касается цен, то, как отметили в пресс-службе, с начала мая на Ozon наблюдался незначительный рост цен на контактные линзы, без резких всплесков.

"С 24 мая наблюдается рост числа заказов в категории контактных линз в среднем в 2,5 раза по отношению к среднемесячному показателю за май", - говорится в сообщении маркетплейса.

Как добавили в компании, с начала мая на Ozon наблюдалось незначительное повышение цен, без резких всплесков. Ценообразование на маркетплейсе всегда остается за продавцами. Они сами определяют ту цену, по которой готовы продавать товары. При этом учитывается множество факторов, в том числе экономика, курсы валют и цены на рынке.

24 мая "Коммерсантъ FM" со ссылкой на участников рынка сообщил о возможном возникновении в России дефицита контактных линз после введения США ограничений на ввоз данной продукции в РФ. В пресс-службе Минпромторга России сообщили, что ведомство в случае прекращения поставок контактных линз рассмотрит вопрос о включении продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта.