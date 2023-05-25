25 мая, 10:35

Mercedes-Benz отзывает во всем мире 23,5 тыс. автомобилей для обновления ПО

Отзыв касается автомобилей S-класса, произведенных в 2020-2021 годах

БЕРЛИН, 25 мая. /ТАСС/. Германский автопроизводитель Mercedes-Benz в качестве меры предосторожности отзывает по всему миру около 23,5 тыс. автомобилей. Об этом сообщило в четверг агентство DPA со ссылкой на Федеральное управление по вопросам транспортных средств ФРГ.

Из-за устаревших настроек в программном обеспечении (ПО) есть теоретическая угроза нарушения работы системы стабилизации движения и системы, предотвращающей блокировку колес при торможении, говорится в сообщении. Проблема решается обновлением ПО.

Отзыв касается автомобилей S-класса, произведенных в 2020-2021 годах. 

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