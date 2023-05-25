Инвесторы вложат 18 млрд рублей в развитие курортной сферы Ставрополья в 2023 году

СТАВРОПОЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Инвесторы планируют вложить 18 млрд рублей в проекты на территории городов-курортов Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье в 2023 году. Об этом сообщил в четверг губернатор края Владимир Владимиров во время послания о социально-экономическом развитии региона.
"По итогам прошлого года в крае введено в эксплуатацию 22 санаторно-гостиничных объекта с классификацией от двух до пяти звезд. Создано более 1,5 тыс. новых койко-мест. В текущем году планируем реализовать 21 инвестпроект стоимостью 18 млрд рублей. Емкость средств размещения в крае расширится на 2 тыс. койко-мест", - сказал он.
Ранее в министерстве туризма и курортов региона ТАСС сообщали, что общая стоимость инвестпроектов в санаторно-курортной сфере Ставрополья по итогам 2022 года превысила 3 млрд рублей. Согласно цифровому сервису учета турпотока, за прошлый год Ставрополье посетили почти 8 млн туристов. Рост составил 13% по сравнению с предыдущим годом.
"Рост турпотока к нам продолжается. По оценке, за первый квартал он вырос на 14%. <…> Большие цифры турпотока - это, безусловно, фактор экономического роста. Но, с другой стороны, - это знак растущей антропогенной нагрузки на курортный регион. Планы развития курортов Кавминвод обязательно должны сопровождаться оценкой экологических рисков и мероприятиями по обновлению коммунальной, энергетической и дорожной сетей", - отметил Владимиров.
Кавказские Минеральные Воды на Ставрополье являются одним из старейших курортных регионов России и включают в себя четыре города-курорта. На этой территории находятся более 130 минеральных источников и озеро Тамбукан с запасом лечебной грязи. В санаториях Кавминвод посетителям предлагают лечебные, оздоровительные и реабилитационные программы.
Об инвестиционных проектах Ставрополья
Владимиров отметил, что по итогам 2022 года общий объем инвестиций в регионе составил 286 млрд рублей. В 2023 году прогнозируется увеличение этого показателя до 300 млрд рублей. В крае реализуются прорывные проекты, рассчитанные на несколько лет, общая стоимость которых составляет 711 млрд рублей. Это проекты в курортной сфере, промышленности, сельском хозяйстве.
"Благодаря им в ближайшее время Ставрополье получит промышленный кластер по производству удобрений и азотных соединений, новые ветроэлектростанции, новый агропромышленный кластер с тепличными и животноводческими комплексами в Ипатовском, Советском, Изобильненском и Шпаковском округах, логистический хаб в Невинномысске, повышение туристского потенциала курортов Кавминвод", - отметил глава Ставрополья.
По данным регионального правительства, в крае фиксируется рост сектора малого и среднего предпринимательства (МСП). На начало 2023 года в крае зарегистрировано около 94 тыс. субъектов МСП. За год на Ставрополье удвоилось число самозанятых, их насчитывается 109 тыс.