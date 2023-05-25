Инвесторы вложат 18 млрд рублей в развитие курортной сферы Ставрополья в 2023 году

Планируется реализовать 21 инвестпроект, емкость средств размещения в крае расширится на 2 тыс. койко-мест

СТАВРОПОЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Инвесторы планируют вложить 18 млрд рублей в проекты на территории городов-курортов Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье в 2023 году. Об этом сообщил в четверг губернатор края Владимир Владимиров во время послания о социально-экономическом развитии региона.

"По итогам прошлого года в крае введено в эксплуатацию 22 санаторно-гостиничных объекта с классификацией от двух до пяти звезд. Создано более 1,5 тыс. новых койко-мест. В текущем году планируем реализовать 21 инвестпроект стоимостью 18 млрд рублей. Емкость средств размещения в крае расширится на 2 тыс. койко-мест", - сказал он.

Ранее в министерстве туризма и курортов региона ТАСС сообщали, что общая стоимость инвестпроектов в санаторно-курортной сфере Ставрополья по итогам 2022 года превысила 3 млрд рублей. Согласно цифровому сервису учета турпотока, за прошлый год Ставрополье посетили почти 8 млн туристов. Рост составил 13% по сравнению с предыдущим годом.

"Рост турпотока к нам продолжается. По оценке, за первый квартал он вырос на 14%. <…> Большие цифры турпотока - это, безусловно, фактор экономического роста. Но, с другой стороны, - это знак растущей антропогенной нагрузки на курортный регион. Планы развития курортов Кавминвод обязательно должны сопровождаться оценкой экологических рисков и мероприятиями по обновлению коммунальной, энергетической и дорожной сетей", - отметил Владимиров.

Кавказские Минеральные Воды на Ставрополье являются одним из старейших курортных регионов России и включают в себя четыре города-курорта. На этой территории находятся более 130 минеральных источников и озеро Тамбукан с запасом лечебной грязи. В санаториях Кавминвод посетителям предлагают лечебные, оздоровительные и реабилитационные программы.

Об инвестиционных проектах Ставрополья

Владимиров отметил, что по итогам 2022 года общий объем инвестиций в регионе составил 286 млрд рублей. В 2023 году прогнозируется увеличение этого показателя до 300 млрд рублей. В крае реализуются прорывные проекты, рассчитанные на несколько лет, общая стоимость которых составляет 711 млрд рублей. Это проекты в курортной сфере, промышленности, сельском хозяйстве.

"Благодаря им в ближайшее время Ставрополье получит промышленный кластер по производству удобрений и азотных соединений, новые ветроэлектростанции, новый агропромышленный кластер с тепличными и животноводческими комплексами в Ипатовском, Советском, Изобильненском и Шпаковском округах, логистический хаб в Невинномысске, повышение туристского потенциала курортов Кавминвод", - отметил глава Ставрополья.

По данным регионального правительства, в крае фиксируется рост сектора малого и среднего предпринимательства (МСП). На начало 2023 года в крае зарегистрировано около 94 тыс. субъектов МСП. За год на Ставрополье удвоилось число самозанятых, их насчитывается 109 тыс.