25 мая, 10:38,
обновлено 25 мая, 10:47

Страны ЕС подтвердили заморозку €200 млрд активов ЦБ РФ

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее утверждала, что в ЕС заморозили свыше €300 млрд российских активов

БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/ Страны ЕС сообщили Еврокомиссии об установлении местонахождения €200 млрд замороженных активов Центробанка России, тогда как ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждала, что страны ЕС заморозили свыше €300 млрд российских активов. Об этом заявил в четверг представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

"В 10-м пакете санкций ЕС против России было заложено требование к европейским операторам отчитаться Еврокомиссии о замороженных активах России. Дедлайн был установлен 12 мая. Страны ЕС отчитались перед Еврокомиссией о сумме свыше €200 млрд замороженных активов. О том, где они находятся, следует запрашивать страны - члены ЕС", - сказал он. 

Теги:
Россия
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