"Лукойл" может заново подать заявку на участок в Балтике после изменения его статуса

Сейчас ведется работа по включению участка недр Надежда в перечень участков недр федерального значения во внутренних морских водах и территориальном море России, которые предоставляются в пользование без проведения аукциона

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. "Лукойл" отозвал заявку на получение участка недр Надежда в Балтийском море для его геологического изучения. Компания сможет подать заявку заново после включения участка в перечень участков федерального значения, которые предоставляются без проведения аукциона, сообщили ТАСС в пресс-службе Роснедр.

"В Роснедра поступило обращение ПАО "Лукойл" об отзыве ранее поданной заявки, - отметили в ведомстве. - В настоящий момент ведется работа по включению участка недр Надежда в перечень участков недр федерального значения во внутренних морских водах и территориальном море России, которые предоставляются в пользование без проведения аукциона".

В Роснедрах пояснили, что в марте 2023 года в правила предоставления участков в территориальных морях внесены изменения. Теперь компании могут подавать заявки только на уже сформированные участки, включенные в федеральный перечень. Ранее недропользователи подавали заявки, где самостоятельно указывали границы участков, уточнили в ведомстве. "Лукойл может снова подать заявку на этот участок после того, как его включат в перечень", - подчеркнули в Роснедрах.

В ведомстве также добавили, что перечень таких участков утверждает правительство.

Компания "Лукойл-Калининградморнефть" (дочка "Лукойла") уже дважды подавала заявку на участок Надежда: в сентябре 2021 года и в январе 2023 года, но пока так и не получила его в пользование. Как сообщала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, Минприроды после поданной в первый раз заявки отказалось ее рассмотреть, поскольку компания не предоставила обоснование для изменения границ участка, чтобы исключить возможность нанесения вреда национальному парку "Куршская коса", вблизи которого расположен участок Надежда.

Надежда - участок федерального значения, находящийся в границах 12-мильной зоны (территориальное море) в Калининградской области. Его предлагалось передать в рамках реализации так называемого заявительного принципа в морях. Согласно этому механизму, компания берет участок недр для геологоразведки, по результатам которой определяет запасы, которые потом ставятся на государственный баланс. При этом законодательством не предусматривается необходимость уплаты разового платежа за участки, так как у результатов поиска и перспектив добычи высокая неопределенность.

В случае подтверждения запасов и открытия месторождения компании, проводившей геологоразведку, могут дать лицензию на разведку и добычу по праву "первооткрывательства". Однако за нее компания уже заплатит в бюджет в зависимости от ценности месторождения.