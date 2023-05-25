Трутнев сообщил, что выручка в области креативных индустрий в ДФО превышает 2% ВРП

Вице-премьер напомнил, что это один из самых динамично развивающихся секторов экономики

ТАСС, 25 мая. Выручка от креативной индустрии Дальнего Востока составляет более 2% от валового регионального продукта. Об этом заявил вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Один из самых динамично развивающихся секторов экономики сегодня - это креативные индустрии. И Дальний Восток - один из форпостов этого развития. Выручка в области креативных индустрий на Дальнем Востоке составляет более 2% от валового регионального продукта", - процитировал приветственные слова Трутнева заместитель полпреда Григорий Куранов в ходе пленарной сессии "Российской креативной недели" на Дальнем Востоке.

В своем приветствии участникам форума вице-премьер напомнил, что в прошлом году Республика Саха (Якутия) была признана самым креативным регионом страны в рамках российской национальной премии Russian Creative Awards. Регион входит в топ-10 России по объему экспорта IT-услуг, является лидером в киноиндустрии. Хабаровский край лидирует в сфере анимации, в Приморском крае акцент сделан на сферу моды, действует цифровое киберателье, ведется работа по созданию модного хаба. Развиваются такие креативные направления, как кино, анимация и графический дизайн, разработка компьютерных игр, музыка и саунд-дизайн, архитектура и урбанистика.

"Российская креативная неделя" проводится с 2020 года, во Владивостоке она проходит с 25 по 27 мая. Форум собрал более 200 спикеров из 11 субъектов макрорегиона, столичных и иностранных экспертов из Китая, Индии, Индонезии, Казахстана, Белоруссии. На площадках форума встречаются предприниматели, представители институтов развития, образования, власти, а также крупнейшие цифровые экосистемы России. Параллельно рабочей программе на центральных улицах Владивостока проходят мероприятия фестивальной программы.