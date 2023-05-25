Российский офис "Мерседес-Бенц Рус" сменил название на "МБ Рус"

Компания продолжит осуществлять деятельность по продаже, послепродажному обслуживанию и гарантийной поддержке автомобилей

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Компания "Мерседес-Бенц Рус", которую ранее приобрел дилер "Автодом", сменила название на "МБ Рус", говорится в сообщении компании.

"Мерседес-Бенц Рус" объявляет о начале ребрендинга после завершившейся сделки по передаче долей и акций Mercedes-Benz AG компании "Автодом". Новое наименование компании - АО "МБ Рус", - отмечается в сообщении. Изменения также коснутся визуальных элементов бренда, сайта и фирменного стиля.

"МБ Рус" продолжит осуществлять деятельность по продаже, послепродажному обслуживанию и гарантийной поддержке автомобилей. Помимо Mercedez-Benz, компания планирует сотрудничать и с другими автопроизводителями.

"МБ Рус" продолжит сотрудничество с партнерами розничной сети "Мерседес-Бенц Рус", возобновляя совместную работу по поставке автомобилей, запасных частей и сервису легковых и коммерческих автомобилей для обеспечения удобного и качественного обслуживания клиентов на территории России", - добавили в компании.

В конце апреля "Автодом" объявил о закрытии сделки с Mercedes-Benz. Дилеру перешли доли и акции германского концерна в российских дочерних предприятиях, включая "Мерседес-Бенц Рус" (официальный дистрибьютор в РФ), "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус" (автозавод в Подмосковье), "Мерседес-Бенц Банк Рус", "Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус" (лизинговая "дочка") и "Мерседес-Бенц Капитал Рус" (занималось лизингом, факторингом и страхованием автомобилей).