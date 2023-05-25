Минпромторг РФ: другие страны, помимо США, не будут прекращать поставки контактных линз

На российских предприятиях есть свободные мощности по выпуску линз, которые позволят полностью закрыть потребность РФ, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Другие страны, помимо США, не планируют прекращать поставки контактных линз в Россию. Кроме того, на российских предприятиях есть свободные мощности по выпуску линз, которые позволят полностью закрыть потребность, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.

"По оперативной информации, ряд других стран не планирует прекращение поставок", - отметили в министерстве.

На российских предприятиях есть свободные мощности по выпуску линз, которые позволят полностью закрыть потребность РФ, сообщили в ведомстве.