25 мая, 10:48,
обновлено 25 мая, 10:58

Минпромторг РФ: другие страны, помимо США, не будут прекращать поставки контактных линз

Григорий Сысоев/ ТАСС
© Григорий Сысоев/ ТАСС

На российских предприятиях есть свободные мощности по выпуску линз, которые позволят полностью закрыть потребность РФ, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Другие страны, помимо США, не планируют прекращать поставки контактных линз в Россию. Кроме того, на российских предприятиях есть свободные мощности по выпуску линз, которые позволят полностью закрыть потребность, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.

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"По оперативной информации, ряд других стран не планирует прекращение поставок", - отметили в министерстве.

На российских предприятиях есть свободные мощности по выпуску линз, которые позволят полностью закрыть потребность РФ, сообщили в ведомстве. 

Теги:
СШАРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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