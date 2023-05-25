На Ставрополье увеличат вложения в модернизацию объектов водоснабжения в четыре раза

На эти цели в 2023 году в регионе направят 3,8 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Финансирование работ по модернизации объектов водоснабжения на Ставрополье увеличат в четыре раза в 2023 году, до 3,8 млрд рублей, сообщил в четверг губернатор края Владимир Владимиров во время послания о социально-экономическом положении края.

"На решение вопросов водоснабжения и водоотведения в 2022 году мы выделили 1 млрд рублей. Было модернизировано, построено, реконструировано шесть объектов водоснабжения в 12 населенных пунктах, где проживают около 32 тыс. человек. На 2023 год вложения в решение проблем с водой увеличены почти в четыре раза - мы направляем на эти цели 3 млрд 800 млн рублей", - сказал он.

В крае планируется реализовать 24 крупных проекта в сфере водо- и теплоснабжения. "Самым масштабным и долгожданным проектом в сфере водоснабжения станет строительство межпоселкового водовода в Предгорном округе протяженностью 36 км. Источником водоснабжения станут Кубанские очистные сооружения водоснабжения", - сообщил в своем Telegram-канале министр ЖКХ региона Александр Рябикин.

Масштабный проект позволит устранить дефицит воды и подключить к централизованному водоснабжению семь муниципалитетов. Дополнительный объем водоснабжения получит южная часть города Пятигорска. Это улучшит качество жизни 24,5 тыс. человек. Строительно-монтажные работы начнут летом 2023 года.

Кроме того, на благоустройство населенных пунктов в регионе в 2022 году направили 1,1 млрд рублей. Обустроены 202 общественные территории. "Не все вопросы, конечно, пока удалось решить. Таким, например, является ситуация с детскими игровыми площадками. Обращаюсь к уважаемым главам - прошу вас разработать муниципальные программы на 2024-2026 годы, которые позволят навести порядок на всех существующих детских площадках", - сказал Владимиров.

График реконструкции детских площадок будет сформирован в регионе до 1 ноября 2023 года.