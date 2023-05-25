Госдума одобрила закон об особых условиях сельхозстрахования МСП на Дальнем Востоке

Он предусматривает, в частности, предоставление сельхозпроизводителям возмещения 80% страховой премии на случай объявления режима ЧС природного характера

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий особые условия страхования для сельхозтоваропроизводителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО). Документ инициирован правительством РФ.

Закон предусматривает предоставление на постоянной основе сельскохозяйственным товаропроизводителям, являющимся субъектами малого предпринимательства и осуществляющими хозяйственную деятельность на территории Дальневосточного федерального округа, возмещения 80% страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования на случай объявления режима чрезвычайной ситуации природного характера в субъектах ДФО, а также упрощение процедуры расчета размера субсидии по договорам сельхозстрахования в случае страхования риска утраты (гибели) объекта от нескольких событий.

"Документ был разработан для стимулирования применения сельскохозяйственными товаропроизводителями, относящимися к субъектам малых форм хозяйствования и осуществляющими свою хозяйственную деятельность на территории Дальневосточного федерального округа, механизма сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, для защиты их имущественных интересов, а также увеличения объема застрахованной посевной (посадочной) площади на территории Дальневосточного федерального округа", - говорится в пояснительной записке.

Поправками ко второму чтению уточняется понятие "страховщик" для данного документа - это страховая организация, имеющая опыт страхования в области сельского хозяйства не менее пяти лет, размер собственных средств (капитала) которой не менее 3 млрд рублей по состоянию на 31 марта года, предшествующего текущему. Кроме того, страховая организация должна отвечать иным требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности, которые вправе установить правительство. Эта норма вступит в силу с 1 марта 2024 года. Договоры сельхозстрахования, которые заключены до 1 марта 2024 года и срок действия которых не истек, сохраняют действие.

Планируется, что в случае принятия документ вступит в силу с 1 июля 2023 года. "Вступление в силу законопроекта с 1 июля 2023 г. обусловлено пролонгированием именно с 1 июля 2023 г. для субъектов малого предпринимательства, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, повышенного размера компенсируемой доли страховой премии", - указывают в правительстве.